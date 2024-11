Sie werden bis zu 11 Meter lang, haben einen silbrig glänzenden, bandförmigen Körper und kommen eigentlich nur in der Tiefsee vor: Der Riemenfisch , eine seltene Knochenfischart, ist wahrlich kein schöner Anblick. Nun ist zum dritten Mal innerhalb weniger Monate ein Exemplar in Kalifornien angespült worden, diesmal am Strand von Encinitas, rund 40 Autominuten nördlich von San Diego .

Todesursache unklar

Die Sichtung wirft Fragen auf. Denn: Riemenfische leben eigentlich im Mesopelagial in bis zu 1.000 Metern Tiefe und sind daher weitgehend unerforscht. Nur tote oder verletzte Tiere kommen an die Oberfläche. Aber auch das ist äußerst selten. Seit 1901 wurden an der Westküste der USA laut dem Scripps-Institut für Meereskunde in San Diego nur 20 solcher Funde registriert.

Dem Tier eilt zudem ein Ruf voraus: Der Riemenfisch, der optisch an eine Seeschlange erinnert, galt schon im Mittelalter als Unglücksbringer. In Japan etwa gilt er als Vorbote von Naturkatastrophen wie Erdbeben oder Tsunamis. Im Jahr 2010 wurden laut Ocean Conservancy mindestens ein Dutzend an der japanischen Küste gemeldet, kurz bevor Japan im März 2011 das größte je gemessene Erdbeben erlebte. Sein Spitzname daher: "Weltuntergangsfisch".