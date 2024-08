Dazu steht der Zweckbau des Bunkers in starkem Kontrast. Doch für Fremde ist er ohnehin kaum auszumachen. Wer an der Station Dent - Englands höchstgelegener Zugstation - aussteigt und nach links in die schmale Landstraße abbiegt, kann nach fünf Gehminuten hinter einem Holzgatter linker Hand nämlich nur eine Kieseinfahrt und dahinter eine Hecke ausmachen. Einzig wer das Grundstück betritt, sieht die kleine Plattform dahinter. Und darauf die Luke, die in die Tiefe führt.