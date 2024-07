Mit Schärpe, Schwert und Schießpulver: König Charles leitet Labour-Ära ein

Doch wenn die Briten in etwas gut sind, dann sich mit Pauken und Trompeten in Szene zu setzen. Und so wird das Parlament auch am 17. Juli mit Pomp und Prozedere eröffnet. Dem Oberhaus-Beamten Black Rod wird einmal mehr die Tür des Unterhauses vor der Nase zugeschlagen. Sarah Clarke muss, wie es die Rolle verlangt, drei Mal mit dem Stock anklopfen. Wie oft das schon passiert ist, deutet die Kerbe in der massiven Holztür an, in die sie schlägt.

Ein Parlamentsabgeordneter - diesmal Samantha Nixon - wird weiterhin als "Geisel" im Buckingham Palace gehalten, um die sichere Rückkehr des Monarchen zu garantieren.