Reporterin vor laufender Kamera am Po begrapscht - Mann verhaftet

Die spanische Polizei hat am Mittwoch einen Mann festgenommen, der verdächtigt wird, einen sexuellen Übergriff auf eine Journalistin verübt zu haben. Blöd für den Verdächtigen: Er kann die Tat schwer bestreiten, wurde diese doch von der Kamera eines Fernsehsenders aufgenommen.

Isa Balado hatte am Dienstag für den TV-Sender En Boca de Todos über einen Raubüberfall in Madrid berichtet, als ein Mann von hinten auf sie zukam - und sie am Hintern packte. Balado versuchte zwar, ihre Live-Schaltung fortzusetzen, wurde jedoch vom Moderator im Studio, Nacho Abad, unterbrochen. "Isa, entschuldige, dass ich dich unterbreche... Aber hat er dich gerade am Hintern angefasst?" fragte Abad.

