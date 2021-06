Rekordzahl an Migranten überquerte im Juni Ärmelkanal

Illegale Migration zu bekämpfen gehört zu den Prioritäten der konservativen britischen Regierung nach dem Brexit. „Take Back Control of our Borders“, also die Kontrolle über die eigenen Grenzen zurückzugewinnen, gehörte zu den Versprechen des Austritts aus der EU.

Entspannung in Griechenland

Auf den griechischen Inseln im Osten der Ägäis entspannt sich unterdessen die Lage in den Auffanglagern für Migranten immer weiter. Auf Lesbos, Samos, Chios, Leros und Kos registrierte das Migrationsministerium in Athen noch rund 7.700 Menschen. Im April 2020 lag die Zahl noch bei gut 40.000. Die meisten Migranten auf den Inseln leben noch im viel kritisierten Zeltlager von Mavrovouni (auch Kara Tepe 2) auf Lesbos.