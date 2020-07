Rauswurf wegen Black Lives Matter? Red Bull kämpft mit Rassismus-Vorwürfen

Zwei der wichtigsten Köpfe von Red Bull in den USA sind seit Kurzem ihre Jobs los – und das, so berichten Business Insider und Wall Street Journal, weil sie Dietrich Mateschitz’ Konzern zu mehr Black Lives Matter-Engagement drängen wollten.

Was genau passiert ist? Stefan Kozak, Nordamerika-CEO, und Marketing-Chefin Amy Taylor, haben laut den genannten Medien einen internen Brief öffentlich gemacht, in dem 300 Mitarbeiter vom Getränkekonzern mehr Engagement gegen Rassismus fordern. Anlass für das Schreiben war eine Weltkarte rassistischer Stereotype, die auf einer Red-Bull-Konferenz in den USA im Februar gezeigt wurde. Darauf eingezeichnet: Mexikaner, die „für unsere Wäsche zuständig sind“, der Nahe Osten, der „Ziel unserer Bomben“ ist, und Europa, Heimat der „Pussies“ – sprich: Heimat der Weicheier.