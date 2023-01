Proteste und Bombendrohungen gegen Trans-Lehrerin mit XXL-Brüsten

Proteste, Bombendrohungen, Polizeieinsätze: Die Oakville Trafalgar High School in Kanada kommt nicht zur Ruhe, seit Fotos und Videos einer Trans-Lehrerin mit übergroßen Brustprothesen (Größe Z) im Netz kursieren. Nachdem sie monatelang versucht haben, die Schulbehörde des Bezirks Halton davon zu überzeugen, eine Kleiderordnung für das Personal einzuführen, drohen die Eltern einer Gruppe von Schülern damit, die Angelegenheit vor einen Richter zu bringen. Die Lehrperson solle ihre Brustprothesen ablegen.

Das Schreiben ist die jüngste Beschwerde, die durch eine monatelange Kontroverse über die Trans-Lehrerin ausgelöst wurde.

Rishi Bandhu, der Anwalt der Elterngruppe, sagt, dass er und seine Mandanten andere Möglichkeiten in Betracht ziehen werden, wenn die Behörde nicht handelt, einschließlich der Beantragung einer gerichtlichen Überprüfung, ein juristisches Manöver, das die Entscheidung der Justiz überlassen würde. Bandhu und seine Klienten hoffen jedoch, dass dieser Brief - und ein weiterer, der Anfang dieser Woche verschickt wurde und in dem der Bildungsminister um seine ständige Aufsicht gebeten wird - die Aufmerksamkeit der Schulbehörde erregen wird.