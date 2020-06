Proteste in USA: SUV rast in Gruppe von Polizisten

Der Afroamerikaner George Floyd ist bei einem brutalen Polizeieinsatz, dessen Video vergangene Woche um die Welt ging, erstickt. Zumindest sagte das Anwalt Ben Crump am Montag in Minneapolis - in Berufung auf ein Privatgutachten. Überraschen dürfte die Diagnose angesichts des brutalen Videos niemanden mehr.

In den US-Städten ging es auch ohne medizinische Abklärung seitdem rund. In der Nacht auf Dienstag gab es einen weiteren, unfassbaren Vorfall. Ein SUV raste mit vollem Tempo in Buffalo in eine Gruppe von Polizisten. Zwei Ordnungshüter wurden verletzt. Laut Behördenangaben befinden sie sich aber in einem "stabilen" Zustand.