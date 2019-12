Prinzeninseln: Über 100 Kutschpferde notgeschlachtet

Die Prinzeninseln liegen im Marmarameer vor Istanbul. Aktivisten fordern seit Jahren, die Kutschen dort zu verbieten. Sie kritisieren auch, dass die Pferde unter schlechten Bedingungen gehalten würden.

" Rotz" wird von einem Bakterium verursacht, das vor allem Einhufer wie Esel oder Pferde befällt. Eine Erkrankung kann mit hohem Fieber, starkem Nasenausfluss und Atembeschwerden einhergehen und tödlich enden. Auch Menschen können sich in seltenen Fällen durch direkten Kontakt anstecken - unbehandelt kann die Krankheit tödlich verlaufen. Die Krankheit ist in Asien, Afrika und im Nahen Osten verbreitet. In Deutschland gilt die Seuche seit 1956 als besiegt.