Prinz Harrys Chance auf Versöhnung

Der Philip-Biograf Gyles Brandreth, der über 40 Jahre lang mit dem Ehemann der Queen (94) befreundet war, deutete an, dass Prinz Philip trotz seiner Krankheit über Harrys und Meghans Auftritt mit US-Talkshowqueen Oprah Winfrey, 67, informiert gewesen sei.

Der 99-Jährige habe das Interview für einen „Wahnsinn“ gehalten und gesagt, dass daraus nichts Gutes entstehen könne. Er habe bedauert, dass Harry seine royalen Pflichten niedergelegt habe und in die USA gezogen sei. Das sei „nicht das Richtige, weder für sein Land noch für ihn selbst“. Prinz Philip habe die Entscheidung jedoch akzeptiert. Es sei schließlich „sein Leben“.

Der besorgte Großvater war laut Gyles Brandreth nicht wütend auf Harry – im Gegenteil, er hatte „Mitgefühl“ mit seinem Enkel.

Prinz Philip wollte offenbar keinesfalls im Krankenhaus sterben. Angeblich wurde die Queen am Freitag noch rechtzeitig an sein Sterbebett in Schloss Windsor geholt. Britische Zeitungen berichten, dass sie sehr gefasst seine Hand gehalten habe.

Zum Begräbnis am Samstag ab 15 Uhr wird nur die engste Familie erwartet, nicht aber die zehn kleinen Urenkel. In Großbritannien sind derzeit nur 30 Personen zu einer Beerdigung zugelassen. Neben der Queen werden also alle Kinder und Enkelkinder mit ihren Ehepartnern erwartet. Weiters sind die Kinder von Prinzessin Margaret eingeladen: David, the Earl of Snowdon, und Lady Sarah Chatto. Erwartet wird auch Prinz Philips Cousine Lady Pamela Hicks (91) und seine langjährige Vertraute Penelope Knatchbull, die Gräfin Mountbatten von Burma (67). Auf der Einladungsliste sollen weiters der Privatsekretär des Herzogs, Brigadier Archie Miller-Bakewell und Admiral Tony Radakin, der erste Seelord und Chef der Royal Navy stehen. Erwartet werden auch Prinzessin Alexandra (84), die Cousine der Queen, und das Herzogpaar von Kent.

Prinz Harry hat sich in Quarantäne begeben. Laut Daily Mail befindet er sich in seiner alten Wohnung im Nottingham Cottage, einem Haus auf dem Gelände des Kensington Palastes. Meghan und er hatten dort vor ihrer Hochzeit gelebt, bevor sie ins Frogmore Cottage umzogen.