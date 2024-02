Indische Schauspielerin täuschte ihren eigenen Tod vor

"Wir sind zutiefst betrübt, euch mitteilen zu müssen, dass wir unsere geliebte Poonam an Gebärmutterhalskrebs verloren haben" - so wurden die 1,3 Millionen Instagram-Follower der indischen Schauspielerin Poonam Pandey vor drei Tagen über ihren Tod informiert.

Fans zeigten sich schockiert von dieser Nachricht, in sozialen Netzwerken wurde Pandey geehrt, Medien berichteten über ihr Ableben. Bloß: Die 32-Jährige ist gar nicht gestorben, sie hat ihren Tod nur vorgetäuscht.

Kurze Zeit später meldete Pandey sich in einem Video, um klarzustellen: "Ich bin am Leben." Die vielen anderen Frauen, die bereits an Gebärmutterkrebs gestorben sind, seien es jedoch nicht.

"Plötzlich sprechen wir alle über Gebärmutterhalskrebs"

Ihr "Tod" sei Teil einer Social-Media-Kampagne gewesen, mit der sie auf die Krankheit aufmerksam machen wollte. "Plötzlich sprechen wir alle über Gebärmutterhalskrebs, nicht wahr?", sagt sie. Sie sei "stolz" darauf, was sie bewirkt habe.

Nach Brustkrebs ist Gebärmutterhalskrebs die zweithäufigste Krebserkrankung bei Frauen in Indien, jedes Jahr sterben über 77.000 Frauen daran - auch, weil er oft erst spät diagnostiziert wird.