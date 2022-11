Polizist nach Messerangriff in Brüssel gestorben

Ein Polizist ist nach einem Angriff in Belgiens Hauptstadt Brüssel gestorben. Ein weiterer Polizist wurde bei dem Angriff mit einem Messer verletzt, wie die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft am Donnerstagabend berichtete. Mehrere Medien hätten berichtet, dass der Angreifer "Allahu Akbar" (Gott ist groß) gerufen haben soll. Die Staatsanwaltschaft hätte dies derzeit weder bestätigen noch dementieren können, so Belga.

Die angegriffenen Beamten hätten Verstärkung gerufen. Ein zu Hilfe gekommener Polizist habe seine Dienstwaffe gegen den Angreifer eingesetzt.

Jihadisten und Salafisten benutzen den arabischen Ausdruck "Allahu Akbar" oft als eine Art Schlachtruf. Eigentlich handelt es sich aber um eine zentrale religiöse Formel des Islams, die seit Jahrhunderten von Muslimen weltweit benutzt wird.