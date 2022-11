Klimagipfel: "Medizinische Intervention" bei hungerndem Aktivisten

Im Fall des inhaftierten Demokratieaktivisten Alaa Abd el-Fattah, der in Ägypten mit Verzicht auf Essen und Wasser gegen seine Haftbedingungen protestiert, hat die Gefängnisaufsicht laut seiner Familie "medizinisch interveniert". Die Justizbehörden seien über den Schritt informiert worden, teilte die Familie am Donnerstag mit. Sein Anwalt Khalid Ali teilte mit, trotz Genehmigung habe das Innenministerium ihm keinen Zugang gewährt, weil die Erlaubnis auf gestern datiert sei.

Ob der Eingriff eine Form von Zwangsernährung bedeutet, etwa intravenös, blieb unklar. Eine Bestätigung von offizieller Seite gab es zunächst nicht. Die Familie verlangte eine Klärung der Umstände und Verlegung Abdel Fattahs in ein Krankenhaus.

Kein Wasser

Abdel Fattah, der zu den Führungsfiguren in der Revolution von 2011 zählte, verzichtet seit Monaten auf Essen und seit Sonntagmorgen auch auf Wasser - zeitgleich mit Beginn der Weltklimakonferenz im Land. Ohne Wasser kann der Körper nur drei bis vier Tage überleben. Seine Mutter, die täglich zum Gefängnis Wadi al-Natrun in der Wüste nördlich von Kairo fährt, wartete seitdem vergeblich auf einen Brief und damit ein Lebenszeichen ihres Sohnes. Das Warten am Gefängnis wurde ihr nach Angaben der Familie inzwischen untersagt. Einen Brief für ihren Sohn habe sie nicht abgeben dürfen.