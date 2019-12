Polizei vereitelt Anschlagsserie am "Black Friday" in Südafrika

Am vergangenen Freitag, dem weltweit als "Black Friday" vermarkteten Einkaufstag, wollte eine rassistische Terrorzelle in Südafrika zuschlagen. "Sie planten Explosionen in Einkaufszentren und an anderen Plätzen", gab ein Sprecher der Polizei in Johannesburg bekannt.

Pastor als Anführer

Angesichts der Massen, die wegen der Sonderangebote an jenem Tag in die Einkaufszentren strömten, wäre die Opferzahl wohl groß gewesen. Die Polizei konnte die Terrorzelle aber noch rechtzeitig stoppen. Am Donnerstag war der Anführer der Gruppe, ein Pastor und ehemaliger Soldat, sowie drei mutmaßliche Mitglieder der Gruppe festgenommen worden.

Die Männer bezeichnen sich als Kreuzritter oder als Angehörige einer National-Christlichen Widerstandsbewegung.