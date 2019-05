Südafrika: „Apartheid heute ist gegen Weiße“

Durch die Auswanderung der Weißen gäbe es einen wachsenden Mangel an Fachkräften, auch weil aus Europa oder anderen westlichen Staaten niemand mehr nach Südafrika komme. Die Folgen seien vor allem bei der Infrastruktur zu spüren. Straßen oder das Stromnetz seien in vielen Regionen in bedenklichem Zustand.

Das schlimmste Problem aber, da lässt Werschlein keinen Zweifel, sei die grassierende Korruption: „Die reicht von ganz oben, also von der Regierungsspitze, bis ganz unten, und das Ausmaß ist unglaublich.“ Als Leiter eines Architekturbüros macht der Österreicher um öffentliche Aufträge inzwischen einen weiten Bogen: „Die erste Frage des Beamten lautet dann nämlich immer: Wie viel ist für mich persönlich drinnen.“

Die Regierung unter dem letzten Präsidenten Jacob Zuma hat sich die Taschen mit Hunderten Millionen an öffentlichen Geldern gefüllt. Bei Werschlein wächst die Sorge, dass Südafrika so zuletzt den Weg von Nachbarländern wie Simbabwe geht – also in den wirtschaftlichen und sozialen Kollaps: „Dieses Land hat auch heute riesiges Potenzial, aber die Korruption frisst es auf.“