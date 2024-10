Nach Brandstiftung: Polizei erschießt Verdächtigen in Krefeld

Vor einem Kino am Hauptbahnhof in der deutschen Großstadt Krefeld hat die Polizei einen Verdächtigen niedergeschossen. Er sei verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei in Essen. Andere Menschen seien nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt worden. Was der Verdächtige gemacht haben soll, wollte der Sprecher zunächst nicht sagen. Identität und Motiv des Mannes seien noch unklar.