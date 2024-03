Mehrfache Brandstiftung in Tirol: Verdächtiger festgenommen

Ein 36-Jähriger soll am frühen Donnerstagnachmittag an der Tiroler Planseestraße (Bezirk Reutte) im Bereich Heiterwanger See und Plansee mit einem Feuerzeug und brennenden Zigaretten mehrere Brandherde gelegt haben. Der Österreicher war noch am selben Tag in der Nähe der Tatorte festgenommen worden und hatte sich geständig gezeigt, berichtete die Polizei. Die Löscharbeiten waren Freitagfrüh noch nicht abgeschlossen, teils gestalteten sich diese schwierig.