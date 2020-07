Polizei hackte Krypto-Chats Krimineller: Hunderte Verhaftungen

746 Festnahmen

Nach der Warnung durch Encrochat schlugen die Behörden in mehreren europäischen Ländern zu: Allein in Großbritannien gab es 746 Festnahmen, berichteten die National Crime Agency und der Verband der britischen Polizeibehörden. Zudem seien 54 Millionen Pfund (umgerechnet knapp 60 Millionen Euro), 77 Schusswaffen und mehr als zwei Tonnen Drogen sichergestellt worden. In den Niederlanden stellte man 20 Millionen Euro sicher und schloss 19 Drogenlabore. Mehrere hundert Personen wurden dort ebenso wie in Frankreich, Schweden und Norwegen verhaftet.

Der inzwischen geschlossene Kurznachrichtendienst EncroChat hatte 60.000 Nutzer weltweit. Er war ein Anbieter von speziellen, Android-basierten Smartphones, die zum Stückpreis von 1000 Euro verkauft wurden. Der verschlüsselte Chatdienst kostete extra - rund 1500 Euro für sechs Monate.

Es ist bereits das vierte Mal, dass es Ermittlern in Europa gelungen ist, verschlüsselte Datennetze von Kriminellen zu hacken.