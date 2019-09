Polen: Heimische Greenpeace-Aktivisten freigelassen

Stundenlang ankerte das Greenpeace-Schiff "Rainbow Warrior" in der Nacht auf Dienstag im Frachtterminal des Danziger Hafens und behinderte so die Anlieferung von Kohle in den Hafen. Jäh beendet wurde die Aktion, mit der die Umweltaktivisten auf die Klimaschädlichkeit von Kohle aufmerksam machen wollten, von polnischen Behörden.