Aktionismus: Greenpeace steckte die Erdkugel in Brand

In Richtung der Politik skandieren die Umweltschützer: „Die Zeit für leere Wahlkampfversprechen ist vorbei.“ Statt Scheinlösungen brauche es „eine wirksame Klimapolitik in Österreich: deutlich ambitioniertere Klimaziele, eine ökosoziale Steuerreform, und unser Land muss raus aus schmutzigem Erdöl in Autos und Heizungen“, so Lampl.