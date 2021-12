"Playboy"-Studie kürt Drosten zum deutschen "Mann des Jahres"

Christian Drosten ist für die Deutschen das zweite Jahr in Folge der "Mann des Jahres". In einer am Mittwoch veröffentlichten repräsentativen Playboy-Umfrage zum Mann mit den landesweit größten gesellschaftlichen Verdiensten bekam der Chefvirologe der Berliner Charité 23,6 Prozent der Stimmen.

Damit schlug er knapp Biontech-Gründer Ugur Sahin. Der Entwickler des Corona-Impfstoffs kam auf 23,3 Prozent der Stimmen.