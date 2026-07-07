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Der Zusammenbruch eines Kutschpferdes im Zentrum Roms hat eine parteiübergreifende Debatte über die Zukunft der traditionellen Pferdekutschen („Botticelle“) neu entfacht. Das Tier brach in der Nähe der Brücke Ponte Cavour zusammen, offenbar erschöpft von der extremen Hitze. Bilder des Vorfalls verbreiteten sich rasch in den sozialen Medien und lösten breite Empörung aus. Eine ähnliche Diskussion wird jedes Jahr in Wien rund um die Fiaker geführt. Eine der ersten Reaktionen kam von der Tierschutzbeauftragten der Stadt Rom, Patrizia Prestipino von der Demokratischen Partei (PD). Rom sei „schon lange keine Stadt mehr für Kutschenpferde“, erklärte sie. Die heutige Praxis sei durch nationales Recht geschützt, das sie gemeinsam mit anderen Abgeordneten bisher vergeblich ändern wolle.

Lizenzen der Kutscher sollen in Genehmigungen für Elektro-Taxis umgewandelt werden Prestipino erneuerte zudem den Vorschlag der Stadtverwaltung, die Lizenzen der Kutscher in Genehmigungen für Elektro-Taxis umzuwandeln. Dabei gehe es nicht nur um den Tierschutz, sondern auch um Verkehrssicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Die Zahl der Kutscher ist in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Nach Angaben Prestipinos gibt es heute noch 16 Lizenzinhaber, vor zehn Jahren waren es 38. Einige wenige lehnen eine Umwandlung ihrer Lizenzen weiterhin ab. Auch die Stadträte Flavia De Gregorio und Antonio De Santis von der Partei Azione bezeichneten Pferdekutschen als „anachronistisch und unwürdig“. Pferde bei dichtem Verkehr, glühendem Asphalt und extremen Temperaturen einzusetzen, lasse sich nicht mehr rechtfertigen, erklärten sie. Der Vorfall hat eine Debatte neu belebt, die in Rom regelmäßig aufflammt. Ob sie diesmal zu konkreten politischen Entscheidungen führt, bleibt abzuwarten.