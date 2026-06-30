Ende der „Botticelle“: Rom will Pferdekutschen abschaffen

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Die traditionellen Pferdekutschen Roms, die „Botticelle“, stehen offenbar kurz vor dem endgültigen Aus. Nach Angaben aus Verwaltungskreisen sind nur noch 16 Gespanne im Einsatz. Die Stadt sucht nun nach Sponsoren, um den Kutschern den Umstieg auf Taxi-Lizenzen zu ermöglichen. Mehrere Tierschutzorganisationen haben bereits signalisiert, dies unterstützen zu wollen, um die Nutzung der Pferde zu beenden. Einige Fiaker wollen jedoch nicht auf ihre Kutschen verzichten.

Tierschutzbeauftragte kündigt strengere Kontrollen an Roms Tierschutzbeauftragte, Patrizia Prestipino, kündigte strengere Kontrollen an, falls keine Einigung erzielt wird. „Wenn sie nicht zustimmen, werden wir eine Polizeistreife hinter jede Kutsche stellen, um mögliche Verstöße zu kontrollieren.“ Bereits jetzt gelten in Rom Einschränkungen bei hohen Temperaturen. Bei über 30 Grad ist der Betrieb untersagt, ansonsten sind Fahrten nur in den frühen Morgenstunden und am Abend erlaubt. Die Stadt verweist dabei auf den Schutz der Tiere.