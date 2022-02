Passagier nach Brand auf Mittelmeer-Fähre gerettet

Schlafende Lkw-Fahrer

Während die Suche nach Vermissten weiterhin im Gange ist, berichteten Zeugen, dass sich in den Autodecks des Schiffes viele Lkw-Fahrer aufgehalten hatten, die in ihren Fahrzeugen schliefen. Ein auf der griechischen Insel Othoni lebender Italiener, der nach eigenen Angaben Hunderte Male mit der "Euroferry Olympia" gereist ist, allein acht Mal im letzten Monat, berichtete im Interview mit RAI Radio am Samstag, dass man "in den Garagen Feuer machte, mit den Autoradios der Lieferwagen Partys feierte und sich betrank". Der Italiener war am Tag des Unglücks nicht an Bord der Fähre.

"Natürlich weiß ich nicht, was die Ursachen für dieses Feuer war, aber ich kann bezeugen, dass ich viele Nächte in meinem Auto in den Garagen dieses Schiffes verbracht und viele Menschen gesehen habe, die dort biwakierten", erzählte der Zeuge.

Es sei nicht legal, sich in den Garagen aufzuhalten, antwortete Paul Kyprianou, Pressesprecher der italienischen Reederei Grimaldi Lines, Betreiberin des verunglückten Schiffes. "Wir halten uns an die internationalen Vorschriften, Crewmitglieder kontrollieren, dass sich niemand in den Garagen aufhält. Es mag aber sein, dass es Lkw-Fahrer gibt, die die Anweisungen nicht befolgen", sagte der Grimaldi-Sprecher.

Die Reederei bestritt zudem Vorwürfe einer etwaigen Überladung der Autodecks. "Das elektronische Buchungssystem der Grimaldi-Gruppe für Fracht und Passagiere lässt keine Überbuchung zu; im Fall der zulässigen Passagierzahl war die Euroferry Olympia nur zu 42 Prozent ausgelastet", hieß es in einer Mitteilung der Grimaldi-Gruppe am Sonntag.