Party vorbei: Mehr als 100 Feiernde auf Koh Phangan festgenommen

Auf der thailändischen Urlaubsinsel Koh Phangan sind mehr als 100 Teilnehmer einer illegalen Party festgenommen worden. Sie hätten gegen die geltenden Corona-Beschränkungen verstoßen, berichteten örtliche Medien. Unter den Inhaftierten seien 89 Ausländer und rund 20 Thais.

Unter den Ausländern waren US-Amerikaner, Briten, Schweizer und Dänen, berichtet der Guardian. Die anderen Nationalitäten wurden nicht genannt. Ob Österreicher dabei waren, war zunächst nicht bekannt. Die Fotos von der Party zeigten einen dunklen, mit Menschen gefüllten Raum - die Partygäste trugen Those arrested were from more than 10 countries including the US, Britain, Switzerland and Denmark, Suparerk said. Photos of the raid distributed by police showed a dark, crowded room with casually dressed partygoers, almost all wearing face masks.

Die überwiegend jungen Leute waren einer Einladung der "Three Sixty Bar" in sozialen Netzwerken zu der Jubiläumsparty am Dienstag gefolgt. "Trotz der schwierigen Zeiten und weil wir alle ein bisschen Veränderung brauchen, feiern wir jetzt unser fünfjähriges Bestehen", hieß es. Jedoch war das Fest schon am Abend vorbei, als Beamte den Club räumten, wie die Zeitung "Bangkok Post" berichtete.