Papst traf Holocaust-Überlebende und küsste Arm mit tätowierter Zahl

Lidia Maksymowicz war drei Jahre alt, als sie gemeinsam mit ihrer Mutter aus dem weißrussischen Minsk in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau im von Deutschland besetzten Polen deportiert wurde. Im Jänner 1945 wurde sie von ihrer Mutter getrennt, die auf einen sogenannten Todesmarsch geschickt wurde.

Am 27. Jänner 1945 wurde sie in Auschwitz von der Roten Armee befreit. Als Auschwitz-Überlebende fühlt sie sich verpflichtet, über all die Gräueltaten, die dort geschehen sind, zu berichten. Sie besucht Schulen, spricht in Museen und Gedenkstätten.