Grippe: Papst Franziskus musste Termine absagen

Papst Franziskus leidet nicht an einer Lungenentzündung. Er sei wegen Atembeschwerden einer "intravenösen Antibiotikatherapie" unterzogen worden, teilte sein Sprecher Matteo Bruni am Montag mit. Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche hatte wegen einer "leichten Grippe" seine für Samstag geplanten Termine abgesagt. Das Angelus-Gebet am Sonntag sprach er ausnahmsweise in der Kapelle des Gästehauses Santa Marta, wo er im Vatikan residiert.

"Der Zustand des Papstes ist gut und stabil, er hat kein Fieber, und seine Atmung bessert sich deutlich", so Bruni. Am Samstagnachmittag hatte sich der Papst einer Computer-Tomographie in der Gemelli-Poliklinik in Rom unterzogen, um die Gefahr von Lungenkomplikationen auszuschließen. Das Ergebnis war negativ. "Es wurde eine Nadelkanüle für die intravenöse Antibiotikatherapie gelegt, um die Wirksamkeit der Therapie zu erhöhen", berichtete der Papst-Sprecher.