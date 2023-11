COP28: Papst reist doch nicht zu Weltklimagipfel nach Dubai

Lungeninfekt

Am Samstag war ein Infekt in der Lunge des Papstes bekannt geworden. Eine Lungenentzündung konnte laut Vatikan bei einer CT-Untersuchung ausgeschlossen werden. Der 86-Jährige wurde intravenös mit Antibiotika behandelt.

Von diesem Freitag bis Sonntag wollte Franziskus als erster Papst zu einer Weltklimakonferenz reisen. Dort wollte das katholische Kirchenoberhaupt eine Ansprache halten und etwa 30 bilaterale Treffen am Rande der COP28 absolvieren. Franziskus sollte zudem einen interreligiösen Pavillon auf dem Konferenzareal eröffnen.

Generalaudienz bleibt

Der Papst traf sich am Dienstag mit spanischen Bischöfen, die den Vatikan besuchten, und wird seine wöchentliche Generalaudienz am Mittwoch in der Audienzhalle Paul VI. halten. Ebenfalls am Dienstag veröffentlichte der Vatikan einen Zeitplan für die päpstlichen Aktivitäten in der Weihnachtszeit. Franziskus wurde im Juni einer Darmoperation unterzogen und verbrachte neun Tage im Krankenhaus. Er scheint sich von dieser Operation vollständig erholt zu haben.