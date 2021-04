Papst Franziskus feiert Messe in einer Kirche und drückt viele Hände

Papst Franziskus hat am Sonntag nach einer Messe in einer Kirche in Rom trotz Corona-Pandemie ausgiebig Hände von Gottesdienst-Teilnehmern geschüttelt. Der 84-jährige Franziskus strahlte über das ganze Gesicht, als die Gläubigen in der Kirche Santo Spirito in Sassia zu ihm kamen. Einige küssten dem Papst sogar die Hand.