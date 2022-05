Papst erinnert an jene in der "zweiten Reihe"

Am Tag der Arbeit hat Papst Franziskus den Menschen in der "zweiten Reihe" gedankt. Er verwies dabei laut Kathpress auf den heiligen Josef. Dieser rufe in Erinnerung, dass all jene, "die scheinbar im Verborgenen oder in der 'zweiten Reihe' stehen, in der Heilsgeschichte eine unvergleichliche Hauptrolle spielen", schrieb das Kirchenoberhaupt demnach am Sonntag auf Twitter. Bereits vor Tagen hatte Franziskus dazu aufgerufen, f├╝r die "W├╝rde der Arbeit" Sorge zu tragen.