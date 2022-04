Papst: "Ich kann nicht gehen, ich muss dem Arzt gehorchen"

Der Papst leidet weiterhin unter Knieschmerzen. Am Ende der Audienz mit slowakischen Pilgern in der Aula Paul VI. am Samstag sagte er: "Dieses Bein funktioniert nicht, und der Arzt hat mir gesagt, dass ich nicht gehen soll. Ich gehe gerne, aber dieses Mal muss ich dem Arzt gehorchen. Deshalb bitte ich Sie um das Opfer, die Treppe hinaufzugehen, und ich werde Sie von hier aus sitzend begrüßen", so der Papst.

Demütigung

Franziskus gab zu, dass es für ihn eine "Demütigung" sei, die Audienzteilnehmer nicht im Stehen begrüßen zu können. Der Heilige Vater, der wegen Schmerzen am rechten Knie zuletzt mehrere Termine absagen musste, leidet an einer Arthrose. Die Ärzte, die ihn untersucht haben, haben ihm zu einer Operation geraten, um eine Prothese einzusetzen, berichtete die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" am Donnerstag.