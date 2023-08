Papagei Sparky qualvoll getötet: Je 25 Monate Haft für zwei Britinnen

"Sparkys" Besitzer, Paul Crooks, hatte die Frauen nach einem feuchtfröhlichen Abend am 30. Juli 2022 bei sich übernachten lassen. Als er am nächsten Vormittag einkaufen ging, machten sich die Tierquälerinnen über den Vogel her, der den Angaben zufolge die britische Nationalhymne und Titelmelodien von TV-Seifenopern singen konnte.

Crooks gab an, er leide seit der Tat an Angstzuständen, Panikattacken und Schlafstörungen.

In Gefangenschaft sollen Graupapageien mehr als 60 Jahre alt werden. Zu den natürlichen Feinden zählen normalerweise nicht vierzigjährige Britinnen, sondern Greifvögel wie Habichte, die Nester werden oft von Affen und Schlangen ausgeraubt.