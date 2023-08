"Massive Verletzungen am Hals“: Pinguin-Leiche im Rostocker Zoo gefunden

Enthauptung?

Medienberichten zufolge soll das Tier enthauptet worden sein. Das konnte die Sprecherin so nicht bestätigen. „Davon kann man nicht sprechen.“ Was konkret zum Tod des Tieres geführt hat, soll nun eine Obduktion klären. Dafür ist das Tier ins Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern gebracht worden. „Die schauen sich das jetzt noch einmal genau an, dann können wir erst sagen, was ursächlich war. Wir hoffen, dass uns die Obduktion einen großen Schritt in den Ermittlungen weiterbringen wird“, heißt es.