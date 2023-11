US-Amerikaner (77) erschießt zwei Protestierende auf offener Straße

Doppelter Staatsbürger

Weitere Aufnahmen zeigen den Bewaffneten, der mit Handschellen gefesselt und zu einem Streifenwagen geführt wird. Einer der angeschossenen Demonstrierenden starb trotz sofortigen Eingreifens von medizinischen Personal noch am Tatort, während der zweite in einem örtlichen Krankenhaus für tot erklärt wurde, so AFP.

Die Polizei veröffentlichte später ein Foto des Verdächtigen, der mit Handschellen an ein Rohr gefesselt war, offenbar in einer Polizeikaserne oder einem Lastwagen. Auf dem Kurznachrichtendienst X teilte die Polizei mit: "Die nationale Polizei hat einen älteren Mann festgenommen, der angeblich mit einem Vorfall in Verbindung steht, bei dem zwei Menschen im Bezirk Chame ihr Leben verloren haben."

Laut Newsroom Panama und Agence France-Presse wurde der Mann als ein 77-jähriger Rechtsanwalt und Professor mit doppelter Staatsbürgerschaft in den USA und Panama identifiziert. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen.