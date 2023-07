Green Deal: Indigene in den Anden kämpfen gegen Lithiumabbau

Umweltzerstörung unter dem Deckmantel der Energiewende - so könnte man die Kritik zusammenfassen, die drei Indigenen-Vertreter gegenüber der APA am Lithiumabbau in Südamerika sowie dem Green Deal der EU und äußern.

Ercilia Araya Altamirano, Patricia Muñoz Cabrera und Ariel León Bacián setzen sich mit den Folgen der Lithiumgewinnung im "weißen Dreieck" zwischen Chile, Bolivien und Argentinien auseinander - beziehungsweise sind sie damit konfrontiert.

In Lateinamerika befinden sich rund 60 Prozent des weltweit entdeckten Lithiums, das meiste davon in Chile. Der Name Atacama-Wüste fällt dabei häufig. Sie erstreckt sich von Norden nach Süden über rund 1.300 Kilometer, von Ost nach West sind es "nur" 180. In dieser Landschaft, zu einem Großteil in Chile gelegen, befinden sich eine Menge Regionen mit den begehrten Rohstoffen. Deren Abbau bedroht nicht nur die Natur, sondern auch die dort lebenden Menschen, wie die an der Universität Brüssel promovierte Soziologin Muñoz Cabrera schildert.