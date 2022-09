O´zapft is: Münchner Oktoberfest eröffnet

Flying fox, Riesenrad, der Hubschrauber „Kehr Force One“, Liveacts, unzählige weitere Attraktionen und natürlich jede Menge Gastronomie. Am Mistplatz Hernals wird heute, Samstag, bis 18 Uhr das 30. Wiener Mistfest der liebevoll "48-er" Genannten gefeiert. Der Zustrom ist laut Veranstaltern gut.

Gefeiert, wenngleich in anderer Größenkategorie, wird auch in München: Dort hat nach zwei Jahren Corona-Zwangspause das Oktoberfest begonnen. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) zapfte am Samstag das erste Fass Bier mit drei Schlägen an - die Jahre zuvor hatte er nur zwei gebraucht.