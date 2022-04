Osternacht im Petersdom: Papst ruft zu "Friedensgesten" auf

Ukrainischer Bürgermeister anwesend

Am Ende seiner Predigt wandte sich der Papst direkt an den Bürgermeister der ukrainischen Stadt Melitopol, Ivan Fedorow, der mit drei Abgeordneten im Petersdom anwesend war, nachdem er vom vatikanischen Staatssekretär Kardinal Pietro Parolin am Samstag empfangen worden war. "In dieser Dunkelheit, die Sie erleben, Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren des Parlaments, der Dunkelheit des Krieges und der Grausamkeit, beten wir heute Abend alle mit Ihnen, wir beten für so viel Leid. Wir allein können Ihnen unsere Begleitung, unser Gebet geben und Ihnen Mut zusprechen, und wir begleiten Sie. Wir können Ihnen auch sagen, was das Größte ist, was wir heute feiern: ́Christus ist auferstanden ́", sagte der Papst und sprach diese letzten Worte auf Ukrainisch.

Am Freitagabend hatte Franziskus mit Zehntausenden den traditionellen Kreuzweg am Kolosseum gebetet. Der Kreuzweg fand nach zwei Jahren wieder statt, während der Pandemie war er ausgesetzt worden.

Papst Franziskus feiert am Sonntag (10.00 Uhr) die Ostermesse - nach einer von Corona erzwungenen Pause diesmal wieder vor Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom. Im Anschluss daran verkündet das Oberhaupt der 1,3 Milliarden Katholiken weltweit seine traditionelle Osterbotschaft und spendet den Segen "Urbi et Orbi" ("Der Stadt und dem Erdkreis"). Die Osterfeierlichkeiten im Vatikan und überall in der Welt werden in diesem Jahr vom Ukraine-Krieg überschattet.