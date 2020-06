Offene Grenzen: Bulgarische Urlauber stürmen Griechenland

Die Branche sollte etwas unternehmen, um Touristen anzuziehen, forderte er mit Blick auf den Anteil von gut 12 Prozent des Fremdenverkehrs an Bulgariens Bruttoinlandsprodukt. Hunderttausende Touristen aus dem Urlaubsland Bulgarien schätzen seit dem Fall des Kommunismus Griechenland als Reiseziel und bevorzugen es für ihren Sommerurlaub.

Flaute am "Sonnenstrand"

In den bulgarischen Touristenhochburgen am Schwarzen Meer - etwa im bekannten Slantschew Brjag (Sonnenstrand) - gab es am vergangenen Wochenende nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur indes kaum Feriengäste.

Bulgariens Sommersaison soll für ausländische Urlauber am 1. Juli beginnen. In der Branche herrschen aber noch immer Ungewissheit und Verwirrung. Viele große Hotels in den Badeorten wissen nicht, ob und wann sie öffnen. Betreiber sind verunsichert, weil viele im Ausland gebuchte Reisen wegen Corona abgesagt wurden. Zahlreiche Flüge zu den Touristenhochburgen sollen nun ausfallen.