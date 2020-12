Neuer Monolith in England aufgetaucht: mit Aufschrift "Not Banksy"

In den vergangenen Tagen waren in den USA, in Rumänien, auf der Isle of Wight, aber auch in Deutschland und mehreren weiteren Ländern solche Skulpturen aufgetaucht - und teilweise wenige Tage später wieder verschwunden.

Das löste großes Rätselraten in den sozialen Medien aus. Beobachter vermuteten Installationen von Künstlern oder eine Hommage an den Science-Fiction-Film "2001: Odyssee im Weltraum", in dem ähnliche Objekte eine Rolle spielen - andere witterten sogar Aliens. Zu manchen der Skulpturen bekannten sich später tatsächlich lokale Künstler, bei anderen ist die Entstehung noch immer ungeklärt.