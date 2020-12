Erste "Bekenner" im Hype um mysteriöse Monolithen

Wo kommen die "mysteriösen Monolithen" her? Diese Frage hat die Presse während des Kultur-Lockdowns der vergangenen Wochen in einer Weise beschäftigt, wie es sonst nur Drautalkrokodile oder Loch-Ness-Ungeheuer tun. Nach dem Fund einer Säule in der Wüste von Utah sichtete man einen ähnlichen Monolithen in Rumänien und im Ort Atascadero, Kalifornien.

Zumindest zum letzten Monument haben sich nun drei Männer zu Wort gemeldet: Der New York Times zufolge haben sie die Säule auf einem Berg oberhalb des Ortes platziert und auch nochmals erneuert, als er abtransportiert und durch ein Kreuz ersetzt worden war. Auf YouTube posteten die Männer auch ein Video der Aktion.