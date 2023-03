Norwegen: Tonnen an Dönerfleisch müssen entsorgt werden

Wegen eines Fundes von Salmonellen müssen in Norwegen Medienberichten zufolge mehrere Tonnen Dönerfleisch entsorgt werden. Die Salmonellen seien bei Routineproben in der Stadt Moss entdeckt worden, teilten die Behörden mit. Alle Betriebe, die möglicherweise betroffene Produkte erhalten haben, sollen angewiesen worden sein, Produkte aus der gleichen Charge nicht zu nutzen. Mehr als vier Tonnen an Fleischprodukten, die Restaurants geliefert worden waren, sollen betroffen sein.