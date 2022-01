Nordkorea testete offenbar erneut ballistische Raketen

Trotz neuer Sanktionen setzt die selbst erklärte Atommacht Nordkorea ihre Raketentests fort. Nordkorea habe am Donnerstagmorgen (Ortszeit) in Hamhung an der Ostküste zwei mutmaßliche ballistische Raketen von kurzer Reichweite in Richtung Meer abgefeuert, teilte das Militär im benachbarten Südkorea mit. Sie legten etwa 190 km zurück und erreichten eine maximale Höhe von 20 km. Es war bereits der sechste Raketentest durch Nordkorea seit Beginn des Jahres.

Die Flugkörper seien offenbar außerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone Japans gelandet, berichtete die Nachrichtenagentur "Kyodo" unter Berufung auf japanische Regierungskreise. Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida sagte, die Regierung prüfe Einzelheiten, aber alle nordkoreanischen Tests ballistischer Raketen seien "zutiefst bedauerlich". Auch die US-Regierung verurteilte nach Angaben eines Sprechers des Außenministeriums die mutmaßlichen Raketenstarts. Japan und die Vereinigten Staaten erklärten, die Tests stellten einen Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats dar.