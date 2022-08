Rekord-Trockenheit: Am Gardasee entstehen neue Strände

Während sich Urlauber über die breiteren Strände freuen, leiden Fischfauna und das typische Schilfgebiet der Gegend, das komplett auszutrocknen droht. Das flache Wasser in den Häfen schwemmt Müll an, Algen sammeln sich an der Oberfläche, die leicht verrotten und unangenehme Gerüche verbreiten. An vielen Punkten der Küste kann man wegen des seichten Wassers nicht mehr tauchen.

Auch kleinere Seen in den Dolomiten der Region Venetien leiden unter der Dürre. Seit Juli wird zusätzlich Wasser aus den Seen für die Landwirtschaft entnommen, wodurch die Pegel ständig weiter sinken.