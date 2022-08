Der Bodensee wird durch die Trockenheit flacher

Durch die große Trockenheit verliert der Bodensee viel Wasser und wird flacher. Am Freitag war er in Bregenz nur 313 Zentimeter tief. Das ist der drittniedrigste Wert, den man je an einem 12. August gemessen hat. Nur in den Jahren 1949 und 2003 war der Bodensee in Bregenz noch flacher.

Schiffe können auf dem Bodensee aber weiterhin ohne Problem fahren. Zumindest in Vorarlberg und in Deutschland ist das der Fall.