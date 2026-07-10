Wasserknappheit in Norditalien: Po führt wegen Hitze 80 Prozent weniger Wasser

Die Wasserknappheit trifft Italien immer stärker, vor allem im Norden des Landes. Während die Alpen früher mit ihren Schneereserven Flüsse und Seen über Monate speisten, bleiben die Niederschläge heute häufiger aus oder schmelzen wegen steigender Temperaturen innerhalb kurzer Zeit. Experten sehen deshalb einen grundlegenden Wandel und fordern einen raschen Ausbau der Wasserinfrastruktur. Nach Angaben des italienischen Verbands der Bewässerungs- und Bodenverbände (Anbi) führt der Fluss Po, der längste Fluss Italiens, derzeit rund 80 Prozent weniger Wasser als im langjährigen Durchschnitt. Auch die großen norditalienischen Seen weisen ungewöhnlich niedrige Pegel auf. Der Lago Maggiore ist nur zu rund 40 Prozent gefüllt, der Comer See zu 41 Prozent und der Iseo-See zu 35 Prozent. In der mittelitalienischen Region Umbrien musste auf dem Trasimeno See der Schiffsverkehr zur Insel Polvese wegen des niedrigen Wasserstands zeitweise eingestellt werden.

Größere Wassermengen gehen durch Verdunstung verloren „Früher war der Schnee unsere Wasserreserve“, sagte Anbi-Generaldirektor Massimo Gargano gegenüber der Tageszeitung La Stampa (Freitagsausgabe). Anders als im Süden habe der Norden lange Zeit keine großen Speicherbecken benötigt, weil sich die Schneemassen im Winter langsam aufgebaut und im Frühjahr nach und nach abgeschmolzen seien. Heute falle der Schnee oft erst im Jänner oder Februar und schmelze wegen der hohen Temperaturen innerhalb kurzer Zeit. „Wir haben nicht die Infrastruktur, um dieses Wasser aufzufangen.“