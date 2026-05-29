Wassermangel in Österreich: 86% der Pegel historisch niedrig

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70 Prozent der Grundwasserstände sind Ende April zu niedrig gewesen. Nun hat Greenpeace 224 Grundwasser-Messstellen in ganz Österreich mit Ende Mai erneut ausgewertet und die negative Entwicklung hat sich fortgesetzt: Trotz einiger Niederschläge in den vergangenen Wochen zeigen inzwischen 86 Prozent ein niedriges oder sehr niedriges Niveau. Besonders dramatisch ist laut der NGO, dass an jeder vierten Messstelle das Grundwasser so niedrig liegt, wie Ende Mai noch nie. Besonders wurden die Rekord-Tiefststände aktuell in Salzburg registriert. Dort liegt das Grundwasser an drei Viertel der Messstellen so niedrig wie Ende Mai noch nie. Auch Oberösterreich ist stark betroffen, hier liegt das Grundwasser an 46 Prozent der Messstellen wie Ende Mai noch nie. In Kärnten zeigt jede einzelne Messstelle einen niedrigen oder sehr niedrigen Wasserstand.

Erneuter Aufruf an Wasserminister Totschnig Greenpeace wandte sich erneut an Wasserminister Norbert Totschnig (ÖVP), das längst versprochene Wasserentnahme-Register rasch umzusetzen, damit ersichtlich wird, wie viel Wasser Industrie und Landwirtschaft wirklich verbrauchen. Zudem wurde eine Grundwasserabgabe für industrielle Großverbraucher gefordert. Diese erwirtschaften mit unserer gemeinsamen Ressource Grundwasser große Gewinne, zahlen aber in der Regel nichts dafür, kritisierte Greenpeace. "Höchste Zeit, dass Wasserminister Totschnig endlich seiner Verantwortung nachkommt und Österreich dürrefit macht", wurde Sebastian Theissing-Matei, Wasserexperte bei der Umweltschutzorganisation, zitiert. Diese akute Grundwasserkrise ist eine direkte Folge des extrem trockenen vergangenen Jahres, in dem neun von zwölf Monaten zu wenig Niederschlag brachten. Auch der gerade zu Ende gehende Mai war im österreichweiten Schnitt um 30 Prozent zu trocken, erläuterte die NGO.