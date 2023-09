Immer mehr Chemikalien landen im Abwasser

Gegenwärtig landeten immer mehr Chemikalien, Arzneimittelrückstände und Mikroplastik im Abwasser, sagte der Experte. Der Verband investiere in kostspielige Technik, um so viele dieser Stoffe wie möglich zu entfernen. Alleine in eine Ozonanlage, die Medikamentenreste herausfiltern könne, flössen 14 Millionen Euro.

So eine Anlage sei aber nicht zum Herausfiltern von Drogenrückständen geeignet. In separate Technik alleine für die Festivalsaison zu investieren, sei dem Steuerzahler nicht zu vermitteln. Stattdessen sollten Festivalorganisatoren selber dafür sorgen, dass Drogenreste an Ort und Stelle aus dem Abwasser gefiltert werden, ehe dieses in der Kanalisation lande.