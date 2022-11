Kapuzenmann überfiel Wiener Drogerie

Ein derzeit unbekannter Täter hat in einem Drogeriegeschäft in der Meidlinger Hauptstraße einen Raub begangen. Er soll mit einer Schusswaffe eine Angestellte bedroht und mit Bargeld in unbekannter Höhe in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Hinweise erbeten

Zum Tatzeitpunkt hat der Mann eine schwarze Winterjacke mit einem Fellrand um die Kapuze und Jeans getragen. Weiters hatte er einen Rucksack bei sich.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden, auch anonym, in jeder Polizeiinspektion entgegengenommen.

