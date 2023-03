Neues Image: Amsterdam will keine Drogen- und Sextouristen mehr

Mitte Mai ist es so weit: Ab dann ist in Amsterdam das Konsumieren von Cannabis im berühmten Rotlichtviertel verboten. Schon lange stöhnt die holländische Stadt wegen der vielen Touristinnen und Touristen. Auf nicht einmal eine Million Einwohner kommen 21 Millionen pro Jahr.

Die Stadt wehrt sich nun vor allem gegen Besucher, die nur zum Konsumieren von Drogen oder wegen Prostituierten anreisen. Amsterdam will weg vom Image der verruchten Kiffer-Hauptstadt und will das laute Nachtleben für die Einwohner der Stadt wieder ruhiger machen, die sich in den Straßen laut Umfragen nicht mehr sicher fühlen.

Im Innenbezirk De Wallen soll es von Donnerstag bis Sonntag ab 16 Uhr auch keinen Alkohol mehr zu kaufen geben, der auf der Straße konsumiert werden kann. Es sind vor allem junge Engländerinnen und Engländer, die hier die Nacht zum Tag machen und wilde Straßenpartys feiern.

Auch Coffee-Shops könnten strengere Öffnungszeiten bekommen, die Prostituierten-Schaufenster im Rotlichtviertel müssen nun um 3 Uhr statt um 6 Uhr geschlossen werden.