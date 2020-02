New York muss seinen Taxifahrern 751 Millionen Euro zahlen

New York muss den Taxifahrern der Stadt 810 Mio. Dollar (751 Mio. Euro) zahlen: Das verlangt die Generalstaatsanwältin des Staates New York, Letitia James. Ihre Ermittlungen hätten ergeben, dass die bei Versteigerungen erzielten Preise für Taxi-Konzessionen in New York jahrelang deutlich über dem eigentlichen Wert lagen, die Stadt aber nichts dagegen unternommen habe, erklärte James am Donnerstag.